Эксперт: текущая неделя была позитивной для украинских акций

Текущая неделя была позитивной для украинских акций.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН аналитик компании Astrum Investment Management Денис БЕЛОВ.

Он сообщил, что по итогам недели индекс Украинской биржи прибавил 4,6%, а индекс ПФТС вырос на 5,7%.

По словам аналитика, в пятницу, 19 февраля, негативный новостной фон с мировых рынков повлиял на украинские акции. Индекс УБ открылся с гэпом вниз, но смог восстановиться в течение дня на позитивной динамике европейских торговых площадок. Индекс УБ вырос на 0,7% до 1736 пунктов, а индекс ПФТС практически не изменился, закрывшись на отметке 675 пунктов.

Как отметил Д.БЕЛОВ, в пятницу объем торгов на УБ составил 35,5 млн. грн. Сумское НПО им. Фрунзе стало лидером роста, прибавив 4% и закрывшись на отметке 70,7 грн. за акцию. Банк «Форум» оказался лидером падения, потеряв 1,44% и закрывшись на отметке 8,23 грн. за акцию.