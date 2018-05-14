Сильный доллар господствует на неуверенных фондовых рынках

В феврале нынешнего года сложилась довольно необычная для мировых фондовых рынков ситуация. В отличие от предыдущих лет, ведущую роль в определении их движения играет валютный рынок. Это странно, учитывая, что февраль – месяц, традиционно отмеченный выходом массы корпоративных и макроэкономических отчетов за последний квартал предыдущего года. При этом отчеты мировых гигантов, в последнее время чрезвычайно позитивные, способны влиять на фондовые индексы только в очень краткосрочной перспективе – не более одного-двух дней. Это тем более удивительно, особенно с оглядкой на то, что экономический кризис еще не закончился, и отличные результаты деятельности компаний должны только вдохновлять инвесторов.

Что же касается макроэкономических данных, то их влияние на рынки ценных бумаг в последнее время можно охарактеризовать как «нулевое». Это отнюдь не значит, что такая информация не определяет тренд фондовых индексов - инвесторы очень внимательно следят за состоянием экономики. Просто макроэкономические данные сейчас настолько противоречивы, что можно говорить об определенном балансе между ними. То есть количество позитивной информации уравновешивается таким же количеством негатива, что и дает «нуль» в результате.

К возникновению описанной выше ситуации привела цепочка взаимосвязанных факторов. В частности, в конце прошлого и начале нынешнего года на фондовых рынках царили слишком оптимистичные настроения в отношении мировой экономики. Звучали даже заявления об окончании глобального кризиса. Однако многие данные по экономике США, Европы и Азии заставили инвесторов усомниться в обоснованности своего оптимизма.

Более того, эксперты даже начали говорить о новой волне кризиса в Европе, и причины для таких прогнозов оказались серьезными. Дабы не быть многословными, опустим упоминание информации по экономике ряда стран и отметим лишь главное. Проблемы в Европе, а в особенности в Греции, привели к уже довольно долго продолжающемуся падению евро и укреплению доллара. Такая неожиданная (вспомним соотношение этих валют в прошлом году) тенденция оказала понижательное давление на рынки ценных бумаг. Растущий доллар при этом стал главным фактором определения движение фондовых индексов. Евро падает, доллар растет, а макроэкономические и корпоративные отчеты отошли на второй план…

Стратег компании Astrum Investment Management Константин Литвин так охарактеризовал сложившуюся ситуацию: «Доллар сейчас является ключевым фактором в формировании динамики на мировых фондовых рынках. На данный момент все взгляды устремлены на евро и проблемы в Европейском Союзе. 11 февраля было принято решение о предоставлении помощи Греции странами ЕС, но детали так и не были объявлены. Предоставление помощи Греции в решении ее бюджетных проблем станет прецедентом для последующего обращения Португалии и Испании за помощью к ЕС».

При этом евро пока не достиг дна, и потенциал его падения по отношению к доллару не исчерпан. И одним из факторов роста американской валюты теперь является еще и поведение игроков валютного и фондового рынков. По словам К.Литвина, поскольку процентные ставки ФРС США близки к нулю, а в большинстве других стран ставки выше, популярность получила стратегия carry trade - зарабатывание денег на разнице в доходностях США и развивающихся стран. Суть этой стратегии заключается в одалживании американских долларов под проценты, близкие к нулю, и вкладывание капитала в более доходные рисковые активы, большинство которых находится в развивающихся странах, таких как Китай и Россия. Это привело к притоку капитала на развивающиеся рынки, которые являются более рисковыми сами по себе.

Однако, подчеркнул К.Литвин, данная стратегия отлично работает в условиях, когда мировые риски снижаются, доллар слабеет, и инвесторы зарабатывают на разнице в доходностях с «многократным плечом». Проблемы же возникают, когда начинают расти риски, что становится катализатором продаж рисковых активов на развивающихся рынках и закрытия коротких позиций по доллару. Это приводит к оттоку капитала из развивающихся стран и укреплению доллара, добавил он.

Отметим также, что привлекательным инструментом для инвестирования и для защиты активов от рисков является золото. Данный металл уже в течение продолжительного времени демонстрирует уверенный рост. Однако и на рынке банковских металлов доллар в ближайшее время может оказаться «победителем». Как подчеркнул первый заместитель председателя правления «Брокбизнесбанка» Владимир Скидан, многие инвесторы задумываются уже о том, что грядет вторая волна кризиса, и американская валюта уверенно укрепляется на рынке. Этому способствует сильное падение европейской валюты и, возможно, это еще больше прельщает инвесторов для перевода своих активов в более выгодный, на данный момент, финансовый инструмент – доллар.

В.Скидан сообщил, что цена на золото в начале прошедшей недели была отмечена на уровне 1097 долларов за тройскую унцию и повысилась до 1120 долларов. При этом в пятницу, 19 февраля, она вновь упала - до уровня 1103 долларов. В конце недели произошло укрепление доллара, после того как ФРС США впервые за три года повысила процентную ставку на 0,25 пункта. Это повысило интерес многих инвесторов к долларовым активам. Снижению цены на золото способствовало также заявление Международного валютного фонда о продаже 191,3 тонны золота на открытом рынке. По мнению эксперта, пока доллар США удерживает лидирующие позиции и составляет интерес для инвесторов, цена на золото будет очень сильно колебаться на рынке, несмотря на обещание МВФ продать определенный объем этого металла. Чтобы не допустить обвала рынка, МВФ будет осуществлять реализацию золота постепенно.

Как видим, доллар в настоящее время чувствует себя весьма уверенно, что определяет тренд не только на фондовом рынке. Но надолго ли хватит такой уверенности, ведь положение американской экономики также далеко не блестящее?

Как отмечают аналитики Erste Group, с начала февраля доллар удерживает свои высокие позиции по отношению к евро. Однако повышение курса доллара США является несколько чрезмерным. Несмотря на негативное влияние ситуации в Греции на Еврозону, снижение курса евро до его нынешнего уровня является неоправданным. Без сомнения, сильное смещение в соотношении евро-доллар, которое наблюдалось еще с начала декабря, было неожиданным, однако данные тенденции только ослабят, но не предотвратят снижение курса доллара учитывая, что проблемы США с бюджетом никуда не исчезли, а лишь временно были перенесены на второй план в связи с событиями в Греции.

Принимая во внимание то, что бюджет США на 2010 год предусматривает дефицит в размере 10,6% ВВП по сравнению с 9,9% в 2009 году, аналитики Erste Group прогнозируют снижение курса доллара, однако не столь существенное, как предполагалось ранее. В краткосрочной перспективе сохранение тенденции к снижению курса евро будет зависеть от многих факторов, в том числе и от разрешения экономических проблем в Греции.

Однако вернемся непосредственно к рынкам ценных бумаг. Отметим, что все же не только курс доллара и евро влияет на тренд фондовых индексов. Макро- и корпоративные данные также определяют их движение, даже несмотря на ослабление их влияния под давлением сложившихся обстоятельств. Ведь какими бы ни были обстоятельства, а именно макро- и корпоративная информация является индикатором реального состояния экономики, что и определяет перспективы развития фондовых рынков в долгосрочной перспективе.

Под влиянием данных по экономике, которые нередко вдохновляют инвесторов, рынки акций способны демонстрировать рост. Добавляют оптимизма на мировых фондовых площадках и отчеты глобальных компаний, все как на подбор положительные в последнее время. Тем не менее, волатильность рынков усиливается, а их рост оказывается непродолжительным и постоянно чередуется с падением. А причиной тому – все тот же доллар…

Как считает К.Литвин, сдержанный рост фондового рынка объясняется тем, что евро после непродолжительного отскока продолжил снижение, и на этом фоне укрепляющийся доллар создает давление на нефть и акции. Корпоративная отчетность за четвертый квартал 2009 года показывает отличные финансовые результаты в целом по рынку. Но в то же время от дальнейшего роста биржи удерживаются укрепляющимся долларом и растущими CDS на суверены стран ЕС и США.

Стратег прогнозирует продолжение укрепления доллара в перспективе месяца и, возможно, достижение отметки USD/EUR 1,3. Это будет охлаждать фондовые и сырьевые рынки и может стать причиной коррекции S&P 500 до 1000 пунктов. Такой уровень должен стать выгодной точкой входа в рынок, полагает К.Литвин.

Проблемы в Европе, ставшие причиной падения евро и укрепления доллара, еще далеки от разрешения. Евросоюз обещал помочь Греции, но не объяснил как. На этом фоне перспективы основных мировых валют остаются неопределенными. Взгляды экспертов на дальнейшие отношения пары евро-доллар, как изложено выше, также различны.

В свою очередь, директор аналитического департамента инвестиционной группы «Сократ» Сергей Невмержицкий высказал достаточно позитивный для Европы прогноз. По его мнению, нынешнее укрепление американской валюты больше связано с экономическими проблемами в ЕС, но во второй половине 2010 года евро отыграет утраченные позиции. Эксперт подчеркнул, что экономическое восстановление в Европе традиционно происходит позже. Европа в большей степени, чем США, зависит от условий мировой торговли и имеет дополнительные проблемы, связанные с долговой нагрузкой новых стран членов ЕС.

С.Невмержицкий также сообщил, что иностранные инвесторы, работающие на украинском рынке ценных бумаг, смотрят на курс гривня-доллар. Изменение данного курса в рамках 2-3% никак не влияет на отечественный фондовый рынок, имеющий более высокую волатильность. По прогнозам эксперта, курс гривни в 2010 году будет колебаться около уровня в 8,0-8,1 грн. за долл., так как статистика по платежному балансу Украины пока не дает предпосылок говорить о фундаментальных факторах укрепления национальной валюты.

Мы вынуждены уже в который раз констатировать, что ситуация на фондовых рынках туманная. Причем неуверенность с течением времени только усугубляется. Некоторые проблемы в мировой экономике (в частности, негативные результаты деятельности корпораций) решаются, но появляются новые. И самое главное – то, чего никто не знает: глобальный кризис подходит к завершению или вновь набирает обороты?

Игорь Галычак (УНИАН)