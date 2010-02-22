Фондовый рынок Польши начал неделю 1,5%-ым ростом

Главный индекс Варшавского фондового рынка WIG20 на открытии торгов в понедельник вырос на 1,45%.

Как передает корреспондент УНИАН, после «рывка» в начале торгов «голубые фишки» котировались в районе 2 280 пунктов, что на 1,3% выше закрытия пятницы, 19 февраля.

Как сообщал УНИАН, прошлую неделю WIG20 закончил на 0,9% плюсе после 0,2% минуса на предыдущей неделе.

Справка УНИАН. В начале февраля WIG20 за два дня обвалился на 8%, дав основания аналитикам утверждать о начавшейся коррекции на растущем с февраля прошлого года рынке.

Январь, несмотря на достижение нового рекорда роста в конце месяца на уровне 2489,45 пунктов, WIG20 закончил с 0,25%-ным минусом.

В 2009 году, когда с февраля на варшавском рынке начался рост после падения с ноября 2007 года, польские «голубые фишки» подорожали на 33%.