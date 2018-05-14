"Дешевого" доллара больше не будет…

На мировом финансовом рынке произошло знаковое событие. После длительной дискуссии в конце прошлой недели Федеральная резервная система США, наконец, повысила одну из своих ставок – дисконтную на 0,5 п.п. и теперь она составляет 0,75%. В докризисный период ставки ФРС были на уровне 4,5-5%. Чем аукнется американское «доллародвижение» для Украины?..

Ответ на принуждение

После первых проблем с ипотечными ценными бумагами в США Федеральная резервная система начала снижать ставки для удешевления денег, а точнее, чтобы банкам и корпорациям было проще списывать убытки, которые начали накапливаться в геометрической прогрессии. По мере усиления кризиса падение ставок продолжалось, и в конце 2008 года они фактически достигли нуля. Этот критический уровень говорил о том, что «зеленый» ничего не стоит, от него осталось только одно название - доллар. С середины 2009 года эксперты все чаще стали намекать, что ставку ФРС надо поднимать, так как нависла угроза стагфляции - растут цены и безработица, а экономика топчется на месте.

По сути, решение ФРС стало ответом на требование рынка, при чем во многом вынужденным. По итогам января 2010 года инфляция в США составила 2,6% в годовом исчислении. Для экономики страны - опасный рост. Уровень безработицы приблизился к отметке 10%, что является критическим показателем. Рост потребительских цен может только усугубить ситуацию. Поэтому повышение дисконтной ставки является, прежде всего, упреждающей мерой, призванной замедлить рост цен в США.

А у нас аукнется...

Что же касается привязки данного факта к Украине, то прямого влияния нет, но опосредованное - существенное. Спасая свою экономику, ФРС фактически стимулирует девальвацию доллара на мировых рынках. Во многом в результате ее действий цена нефти на мировых площадках взлетела выше 80 долл./барр. Наблюдается рост стоимости и других товаров в долларовом эквиваленте. В итоге, украинская экономика, которая, к сожалению, не настолько сильна, как китайская, будет иметь головную боль не только от своей инфляции, но и от долларовой. А значит, подорожания импорта не избежать, что взвинтит внутреннюю инфляцию.

И еще. Повышение ставки ФРС приведет к росту заимствования в долларах на мировых рынках. Как известно, украинский бизнес зарубежные займы никогда не радовали дешевизной, а теперь они станут только дороже. Единственный положительный фактор – повышение активности на мировом фондовом рынке. Девальвация доллара стимулирует рост стоимости акций. Очень хочется понадеяться, что это затронет и отечественный фондовый рынок.

Вывод напрашивается один - глобальный кризис сдает позиции, но процесс восстановления мировой экономики идет негладко. Кроме того, обострились проблемы межгосударственных отношений. Поэтому не стоит рассчитывать, что нам помогут подняться со дна, скорее наоборот. На сегодня немало желающих за счет кого-то расчистить себе путь экономического подъема…

Александр Охрименко, кандидат экономических наук (для УНИАН)