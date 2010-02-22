Трейдер: украинский фондовый рынок открылся на позитивной ноте

Украинский фондовый рынок сегодня открылся на позитивной ноте.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщила трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, рост показали практически все ликвидные бумаги. На позитивных новостях о получении «Укрнафтой» прибыли в 2009 году, ее бумаги подросли на 1,56%, причем в ходе торгов отметка доходила даже до 5%, зафиксировав цену 203 грн. за акцию. Негативные новости о состоянии «Укртелекома» и смене руководства компании спровоцировали удешевление бумаг компании на 0,75%.

Как отметила трейдер, в целом рынок сегодня показывает умеренный рост. Немного подросли акции энергетиков и металлургов. Так, бумаги «Центрэнерго» поднялись на данный момент на 1,56%, «Райффайзен банка Аваль» - на 1,14%, «Азовстали» - на 1,11%.

По информации И.БАРАБАНОВОЙ, из важных новостей сегодня ожидается выступление главы ФРС США Бена БЕРНАНКЕ по поводу дальнейшего развития ситуации с процентной ставкой.