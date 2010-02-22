Опасения иностранных инвесторов относительно Украины уменьшаются

Опасения инвесторов относительно политической дестабилизации в стране после второго тура президентских выборов уменьшаются.

Как отмечается в аналитическом отчете инвестиционной группы "Сократ", об этом свидетельствует незначительное снижение на прошлой неделе кредитно-дефолтных свопов – на 1,7 б.п. (с 980,8 б.п. до 979,1 б.п.).

В сегменте суверенных еврооблигаций наблюдалась традиционно достаточно высокая рыночная активность. Выпуск Украина-11 повысил свою доходность на 0,3 п.п. – с 10% до 10,3%, в то время как более длинный выпуск с погашением в 13 году наоборот показал снижение доходности – с 11,4% до 11,2%. Доходность выпуска Украина-17 осталась на неизменном уровне – 11,2%.

В сегменте квази-сувереных еврооблигаций торги прошли также при достаточно высокой рыночной активности. Выпуск НАК Нафтогаз-14 сохранил свою доходность в размере 11,9%. Еврооблигации Укрэксимбанк-11 понизили доходность на 0,3 п.п. – с 12,7% до 12,4%, более длинный выпуск Укрэксимбанк-16 сохранил свою доходность в размере 12%. Доходность бумаг Киев-11 показала значительное снижение – с 18,2% до 17%.

В сегменте еврооблигаций банковского сектора торги прошли при средней торговой активности. Так выпуск Укрсиббанк-10 сохранил свою доходность в 9,8%. Еврооблигации Приватбанк-12 в очередной раз снизили доходность, на этот раз на 0,7 п.п. – с 15,1% до 14,4%. Более длинный выпуск банка с погашением в 16 году сохранил свою доходность на уровне 14,8%. Выпуск Альфа-Банк-12 сохранил свою доходность в размере 14,8%.

В корпоративном сегменте традиционно активность была зафиксирована только по выпускам Интерпайп-10 и Азовсталь-11. Интерпайп-10 показал повышение доходности с 73,8% до 79,5%, Азовсталь-11 повысила доходность лишь немного – с 13,8% до 13,9%.