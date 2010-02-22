Эксперт: мировые фондовые рынки настроены позитивно

Мировые фондовые рынки отреагировали на поднятие дисконтной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США в позитивном ключе.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, «в пятницу, 19 февраля, биржи переваривали новость о повышении ФРС дисконтной ставки». Сообщение о повышении дисконтной ставки с 0,5% до 0,75% вышло неожиданно в четверг после закрытия рынков. Дисконтная ставка - это процент, под который ФРС выдает банкам экстренные кредиты, и не влияет на стоимость капитала для потребителей и корпоративных заемщиков. Учетная же ставка по-прежнему находится на уровне 0%-0,25%.

Как отметил К.ЛИТВИН, в пятницу индекс DJIA слегка подрос - на 0,1% до 10402 пунктов. При этом индекс S&P 500 вырос на 0,2% до 1109 пунктов. В Европе также наблюдалась положительная динамика: индекс DAX вырос на 0,7% до 5722 пунктов.

Стратег подчеркнул, что глобальные рынки закрылись ростом уже четвертый день подряд благодаря стремительному росту цен на нефть, и на данный момент как S&P 500, так и нефть находятся в перекупленном состоянии. Темпы роста замедлились, поэтому в краткосрочной перспективе вполне возможна небольшая коррекция.