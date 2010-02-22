Украинский фондовый рынок вырос

Индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 22 февраля, вырос на 1,93% – до 688,03 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 43 млн. 126 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 1,65% – до 1764,80 пункта. Общий объем торгов составил 40 млн. 725 тыс. грн.