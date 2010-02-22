Эксперт: полоса роста украинских акций сегодня продолжилась

Полоса роста украинских акций в понедельник, 22 февраля, продолжилась.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН глава департамента аналитики компании Astrum Investment Management Юрий БЕЛИНСКИЙ.

По его словам, европейские индексы сегодня выросли более скромно, чем украинские, и даже начали падение под закрытие торгов в Киеве. «Это показывает, что местные игроки продолжают доминировать на украинском фондовом рынке и сохраняют оптимизм в условиях, когда отсутствует сильное понижательное давление на зарубежных биржах», - считает аналитик.

Как отметил Ю.БЕЛИНСКИЙ, торговая активность на отечественных площадках сегодня была довольно оживленной. Банки стали лидерами роста среди голубых фишек, сообщил аналитик. По его словам, «Райффайзен банк Аваль» вырос за день на 5,1% до 0,314 грн., а «Укрсоцбанк» поднялся на 4,3% до 0,39 грн., отражая активизацию покупок со стороны инвесторов. «Укртелеком» сегодня стал лидером падения, упав на 0,3% до 0,453 грн. на плохих новостях о платежеспособности компании, отметил аналитик.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 22 февраля, вырос на 1,93% – до 688,03 пункта. Общий объем торгов составил 43 млн. 126 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 1,65% – до 1764,80 пункта. Общий объем торгов составил 40 млн. 725 тыс. грн.