Трейдер: украинские бумаги показали смешанную динамику

На западных рынках украинские ценные бумаги сегодня демонстрировали смешанную динамику.

Об этом в комментарии агентству УНИАН сообщила трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

Она отметила, что по акциям «Кернела» сегодня прошло несколько сделок, и на незначительных объемах торгов они упали на 1,5%. «Астарта» также на низких объемах упала - на 1,11%.

По словам трейдера, бумаги Cadogan Petroleum продолжили снижение и по итогам дня упали на 1,54%. Акции Regal Petroleum также снизились - на 2,15%, в то время как JKX прибавил 2,72%. Бумаги Ferrexpo за день снизились на 4,08%.

И.БАРАБАНОВА добавила, что акции компании «XXI век» на низких объемах торгов сегодня зафиксировали рост на 2,78%. По бумагам МХП прошло буквально пару сделок, в результате чего они поднялись на 3,57%.

Как сообщал УНИАН, украинские акции на отечественных биржах по итогам торгов в понедельник, 22 февраля, продемонстрировали рост.

Индекс ПФТС сегодня поднялся на 1,93% – до 688,03 пункта. Общий объем торгов составил 43 млн. 126 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи за день повысился на 1,65% – до 1764,80 пункта. Общий объем торгов составил 40 млн. 725 тыс. грн.