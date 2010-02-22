Польский фондовый рынок вырос на 0,8%

Главный индекс Варшавского фондового рынка понедельник закончил на уровне 2276,30 пунктов, что на 0,79% выше уровня закрытия прошлой пятницы.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, другие основные индексы закончили день в зеленой зоне.

Индекс общего рынка вырос на 0,55%, sWIG80 на 0,26%, mWIG40 на 0,08%.

Объем торгов по текущему курсу 2,9 зл./долл. составил 260 млн. долл.

Как сообщал УНИАН, прошлую неделю WIG20 закончил на 0,9% росте после 0,2% снижения на предыдущей неделе.