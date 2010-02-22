Польский фондовый рынок вырос на 0,8%
19:15, 22 февраля 2010Фондовый рынок
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По итогам понедельника
Главный индекс Варшавского фондового рынка понедельник закончил на уровне 2276,30 пунктов, что на 0,79% выше уровня закрытия прошлой пятницы.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, другие основные индексы закончили день в зеленой зоне.
Индекс общего рынка вырос на 0,55%, sWIG80 на 0,26%, mWIG40 на 0,08%.
Объем торгов по текущему курсу 2,9 зл./долл. составил 260 млн. долл.
Как сообщал УНИАН, прошлую неделю WIG20 закончил на 0,9% росте после 0,2% снижения на предыдущей неделе.
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