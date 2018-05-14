Фондовые рынки: от печали до радости. И наоборот…

Прошедшая неделя на фондовых рынках была снова обозначена пристальным вниманием к греческому вопросу. На предыдущей неделе Европейский Союз объявил о своей готовности помочь стране. Однако конкретные шаги в решении финансовых проблем Греции так и остались под покровом тайны. Такая неопределенность, естественно, не могла долго устраивать инвесторов, поэтому их взоры наконец-то обратились к макроэкономическим и корпоративным новостям.

Начало прошедшей недели было отмечено еще и празднованием Дня президентов в США, из-за чего фондовые площадки страны в понедельник. 15 февраля, были закрыты. В этот день было также закрыто большинство азиатских бирж ввиду празднования китайского Нового года. Полноценно в понедельник работали лишь рынки Европы.

Как сообщил стратег компании Astrum Investment Management Константин Литвин, торги на европейских фондовых площадках в понедельник, 15 февраля, проходили в спокойном ключе. Никаких макроданных и корпоративных новостей в этот день не выходило. На рынках Европы преобладала боковая динамика, после скачка на открытии. В итоге индекс DAX подрос на 0,19% – до 5511 пунктов, а индекс DJ Stoxx 600 – на 0,3%, до 241,9 пункта.

На таком фоне инвесторы украинского рынка ценных бумаг попросту заняли выжидательную позицию и никаких значительных покупок не делали. Начальник департамента аналитики компании Astrum Investment Management Юрий Белинский отметил, что отечественные фондовые индексы начали текущую неделю боковым движением с «легким намеком на рост». Такая невыразительная торговля происходила на фоне низкой активности на европейских рынках из-за отсутствия значительных новостей.

В результате индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник повысился на 0,66% – до 642,51 пункта. Общий объем торгов составил 110 млн. 670 тыс. грн. Индекс Украинской биржи снизился на 0,07% – до 1657,45 пункта. Общий объем торгов составил 12 млн. 322 тыс. грн.

Во вторник, 16 февраля, украинские фондовые индексы выросли значительно, снова двигаясь в соответствии с динамикой на европейских рынках. Индекс УБ вырос на 2,1% - до 1692 пунктов, индекс ПФТС - на 2,3% - до 657 пунктов. При этом, по словам Ю.Белинского, европейские площадки выросли в среднем на 1% к концу торгов в Киеве, движимые снижением цен на сырьевые товары, а также хорошими макроновостями из Европы и США. Индекс экономических настроений в Германии вырос до 45,1 в феврале, выше ожиданий рынка на 42 пункта. Производственный индекс в Нью-Йорке показал рост до 24,9 пункта, что опередило ожидания на 17 пунктов. Как подчеркнул Ю.Белинский, украинские площадки во вторник перегнали европейские.

В свою очередь, К.Литвин отметил, что на американских и европейских фондовых рынках 16 февраля наблюдалась определенно позитивная динамика на фоне роста цен на нефть и промышленные металлы. Макроэкономические новости в Европе и США оказались в целом позитивными. На корпоративном фронте во вторник рынки были обрадованы квартальными отчетами Barclays, а также фармацевтического гиганта Merck, превысившими ожидания аналитиков. Ряд поглощений в США также прибавил оптимизма рынку: Simon Properties заявил о приобретении General Growth за 10 млрд. долларов.

Ближе к середине недели туман вокруг Греции начал рассеиваться. Со стороны Евросоюза было сделано важное заявление, напряжение на рынках нескольно спало, и инвесторы смогли полностью сосредоточиться на макроэкономике и отчетах компаний.

Как подчеркнул К.Литвин, одним из катализаторов ралли вторника стало резкое укрепление евро на фоне сообщения, что ЕС дает Греции еще месяц на разработку плана выхода из бюджетного кризиса. На фоне падения доллара уверенно росли цены на нефть и котировки всего промышленного комплекса, что дало толчок рынку в целом.

В среду, 17 февраля, украинские индексы следовали динамике американских и европейских бирж. По мнению трейдера инвестиционной компании Phoenix Capital Ирины Барабановой, оптимизма украинскому рынку ценных бумаг в этот день добавили снижение опасений относительно финансовых проблем Греции и выход позитивной статистики в США. В частности, в среду были обнародованы данные по количеству новостроек в США, которые превысили прогнозы аналитиков и вышли лучше ожидаемого. Трейдер отметила, что 17 февраля активность на отечественных площадках была достаточно высокой, и на рынке появились несколько крупных покупателей.

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 17 февраля, повысился на 2,80% – до 675,34 пункта. Общий объем торгов составил 82 млн. 832 тыс. грн. Индекс Украинской биржи вырос на 1,69% – до 1721,06 пункта. Общий объем торгов составил 63 млн. 855 тыс. грн.

К.Литвин сообщил, что европейские площадки показали в среду уверенный рост на открытии, что также вызвало рост S&P фьючерсов. Американский рынок также открылся скачком вверх, однако внутри дня показал боковую динамику и не смог пробить сопротивление на уровне 1100 пунктов по S&P 500. По итогам торгов 17 февраля индекс S&P 500 подрос на 0,4% до 1099 пунктов, индекс DAX прибавил 1% до 5648 пунктов, а индекс DJ Stoxx 600 вырос на 1,3% до 247 пунктов.

Как считает стратег, сдержанный рост мировых рынков объясняется тем, что евро после непродолжительного отскока продолжил снижение, и на этом фоне укрепляющийся доллар создает давление на нефть и фондовые рынки. Корпоративная отчетность за четвертый квартал 2009 года показывает отличные финансовые результаты в целом по рынку. Но в то же время от дальнейшего роста биржи удерживаются укрепляющимся долларом и растущими CDS на суверены стран ЕС и США.

Как видим, первая половина прошедшей недели отметилась позитивом на фондовых рынках. Однако уже в четверг, 18 февраля, на первый план снова вышли финансовые проблемы Греции, возвратившие на биржи негативные веяния.

И.Барабанова отметила, что оптимизм, который несколько дней преобладал на европейских фондовых площадках, в четверг несколько угас. Заявления политических лидеров еврозоны подтвердили дальнейшую неразрешенность ситуации с долговой нагрузкой Греции. Отсутствие конкретного плана мер по поддержке правительства страны Евросоюзом привнесло негативный сентимент фондовым площадкам. Негатива участникам рынка сегодня добавили и неудовлетворительные статистические данные по безработице в США, которые вышли во второй половине дня. Кроме того накануне в США были опубликованы протоколы заседания ФРС, свидетельствующие о том, что некоторые чиновники выступают за сворачивание мер по поддержке американской экономики.

По итогам торгов в четверг, 18 февраля индекс ПФТС снизился на 0,03% – до 675,15 пункта. Общий объем торгов составил 226 млн. 932 тыс. грн. Индекс Украинской биржи повысился на 0,21% – до 1724,73 пункта. Общий объем торгов составил 34 млн. 727 тыс. грн.

В пятницу, 19 февраля, на первый план в формировании направления движения мировых фондовых индексов выступил новый фактор. Как отметил К.Литвин, после закрытия американских торгов в четверг ФРС подняла дисконтную ставку – процент, под который коммерческие банки федерального уровня кредитуются у ФРС напрямую, - на 25 базисных пунктов, с 0,5% до 0,75%. Это привело к обвалу фьючерсов на фондовые индексы, а также нефть.

К.Литвин подчеркнул, что мировые фондовые рынки отреагировали на поднятие дисконтной ставки Федеральной резервной системы США в позитивном ключе. По его словам, «в пятницу биржи переваривали новость о повышении ФРС дисконтной ставки». Стратег отметил, что глобальные рынки 19 февраля закрылись ростом уже четвертый день подряд благодаря стремительному росту цен на нефть.

Украинские площадки в пятницу продолжили двигаться в унисон с мировыми биржами. По словам старшего аналитика инвестиционной компании Phoenix Capital Андрея Нестерука, из-за повышения ставки ФРС США украинский рынок акций в этот день открылся в красной зоне, однако ближе к закрытию котировки начали подрастать.

В свою очередь, аналитик компании Astrum Investment Management Денис Белов сообщил, что в пятницу негативный новостной фон с мировых рынков повлиял на украинские акции. Индекс УБ открылся с гэпом вниз, но смог восстановиться в течение дня на позитивной динамике европейских торговых площадок. Индекс УБ вырос на 0,7% до 1736 пунктов, а индекс ПФТС практически не изменился, закрывшись на отметке 675 пунктов.

Д.Белов также обратил внимание, что прошедшая неделя была позитивной для отечественных акций. По итогам недели индекс Украинской биржи прибавил 4,6%, а индекс ПФТС вырос на 5,7%.

Исходя из итогов прошлой недели, можно заметить, что фондовые площадки во всем мире двигались под влиянием греческого фактора, макроэкономической и корпоративной информации, а также под давлением валютного и сырьевого рынков.

Олег Коберник (УНИАН)