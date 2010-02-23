Эксперт: тренд украинских акций был противоположным мировому

Украинские фондовые индексы в понедельник, 22 февраля, торговались в зеленой зоне, несмотря на падение американских и европейских рынков.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

Он отметил, что индекс УБ вчера прибавил 1,65%, а ПФТС вырос на 1,93%. Активность торгов была высокой, общий оборот составил 40 млн. грн. Котировки всех голубых фишек поднялись к закрытию. Лучшие результаты среди ликвидных бумаг продемонстрировали акции банковского сектора. «Райффайзен банк Аваль» прибавил 5,06%, «Укрсоцбанк» вырос на 4.33%.

По информации А.НЕСТЕРУКА, на иностранных площадках украинские бумаги вчера демонстрировали смешанную динамику. Regal Petroleum снизился на 2,15%, JKX прибавил 2,72%. Цена Ferrexpo упала на 4,08%, а акции девелопера недвижимости «XXI век» выросли на 2,78% на низких объемах торгов.

Аналитик также сообщил, что украинский рынок еврооблигаций в понедельник открылся ростом. Суверенные бумаги в начале торговой сессии прибавили более пункта, «Нафтогаз» – более двух пунктов. Торги облигациями «Укрэксимбанка» проходили в соответствии с общими тенденциями – цена росла в течении всего дня. Ближе к закрытию торговой сессии некоторые инвесторы начали фиксировать прибыль, что привело к незначительному снижению цен.

О тенденциях прошедшей недели на фондовых рынках читайте в публикации на сайте УНИАН ЭКОНОМИКА: http://economics.unian.net/rus/detail/37715