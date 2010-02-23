Трейдер: на украинском рынке акций преобладает позитив

Сегодня на украинском рынке акций преобладают позитивные настроения.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, вслед за мировыми площадками украинский фондовый рынок в настоящее время показывает рост. По состоянию на 12.10, индекс УБ поднялся на 1,48% , а индекс ПФТС подрос на 1,28%.

Трейдер отметила, что объем торгов на указанный момент времени составил 25 млн. грн. Все бумаги индексной корзины сегодня торгуются в плюсе. Наибольший интерес инвесторов продолжает наблюдаться в акциях банковского сектора. Бумаги «Райффайзен банка Аваль» с утра поднялись на 4,59% , «Укрсоцбанк» также подрос на 4,59%.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в понедельник, 22 февраля, вырос на 1,93% – до 688,03 пункта. Общий объем торгов составил 43 млн. 126 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 1,65% – до 1764,80 пункта. Общий объем торгов составил 40 млн. 725 тыс. грн.

О тенденциях прошедшей недели на фондовых рынках читайте в публикации на сайте УНИАН ЭКОНОМИКА: http://economics.unian.net/rus/detail/37715