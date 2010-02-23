Эксперт: мировые фондовые рынки ждут новостей из США

Мировые фондовые рынки в настоящее время застыли в отсутствие существенных факторов движения.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он уточнил, что в понедельник, 22 февраля, торги на международных рынках ценных бумаг проходили в спокойном ключе на фоне отсутствия свежих макро- и политических новостей. По итогам вчерашних торгов индекс DJIA снизился на 0,2% до 10383 пункта, а индекс S&P 500 упал на 0,1% до 1108 пунктов. Индекс DAX снизился на 0,6% до 5688 пунктов, в то время как индекс DJ Stoxx 600 потерял 0,2%, закрывшись на отметке 249 пунктов.

По словам К.ЛИТВИНА, рынок с нетерпением ожидает выхода статистики по индексу потребительского доверия в США за февраль, которые будут опубликованы сегодня в три часа дня по киевскому времени. «Развивается ситуация с финансовым состоянием Греции: по рынку ходят слухи, что Германия предоставит большую часть помощи, которая оценивается в размере 28 млрд. евро, однако официально об этом станет известно в самый последний момент», - сообщил стратег. У Греции есть капитал для финансирования бюджета до середины марта, напомнил он.

Как подчеркнул стратег, среди факторов, влияющих сейчас на состояние рынка, нужно отмтетить сильные позиции нефти, цена которой вплотную приблизилась к сопротивлению на уровне 80-83 за долл. баррель. До тех пор, пока нефть будет продолжать идти вверх, западные, российские и украинские фондовые рынки также будут дорожать, считает К.ЛИТВИН. В то же время, по его словам, темпы роста цены нефти замедляются по мере приближения к уровню технического сопротивления.