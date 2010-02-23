Эксперт: сегодня в аукционе по ОВГЗ участвуют только первичные дилеры

Сегодняшний аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) станет первым, участие в котором смогут принять только первичные дилеры.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

По его мнению, изменение модели аукционов не окажет существенного влияния на результаты размещения ОВГЗ. Основные объемы покупок и ранее приходились на банки, которые входят в список первичных дилеров. В результате возможно некоторое снижение количества заявок, в основном со стороны небольших игроков, которым понадобится время для налаживания сотрудничества с первичными дилерами.

Как считает аналитик, в случае если Минфин сохранит линию поведения, избранную им на прошлом размещении, то сегодня будут достаточно высокие объемы размещения. Основными инструментами привлечения средств на текущем аукционе станут ОВГЗ с погашением 23 ноября 2011 года и 20 февраля 2013 года.

По словам С.ФУРСЫ, правительство не заинтересовано в росте долговой нагрузки в 2010 году, что должно привести к низкому уровню ставок отсечения на коротком конце кривой. Первое размещение серии пятилетних бумаг обещает технический характер продажи с минимальным объемом и доходностью в 18,5% годовых.

Аналитик рекомендует инвесторам подавать заявки по трехлетним и двухлетним ОВГЗ. Наиболее привлекательным он считает трехлетние бумаги, которые впервые были размещены на прошлой неделе. Для получения нового ликвидного инструмента Минфин заинтересован в относительно больших объемах размещения данной бумаги. В результате, аналитик рекомендует подавать заявки по трехлетним ОВГЗ на уровне 24,5%-25% годовых и спекулятивный бид на уровне 25,5%. Он ожидает, что основной рыночный спрос будет располагаться на данном уровне.

С.ФУРСА отметил, что несмотря на то, что ставки вторичного рынка на данный момент опустились до 21%-23% годовых, участники рынка закладывают в цену первичного рынка большие объемы погашения ОВГЗ, которые будут проходить начиная с апреля 2010 года, что не позволит Минфину одновременно резко снизить уровень доходности и сохранить объемы размещения.

Как сообщал УНИАН, во вторник, 23 февраля, Министерство финансов Украины проводит очередной аукцион по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Предлагаются бумаги с погашением 18 августа и 13 октября 2010 года, 23 ноября 2011 года, 20 февраля 2013 года, 28 января 2015 года, а также специальные ОВГЗ, выпущенные для финансирования подготовки к чемпионату Евро-2012.

Справка УНИАН. С 19 февраля т.г., согласно постановлению Нацбанка №13 от 15 января 2010 года, в первичных аукционах по размещению облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) смогут участвовать только первичные дилеры.