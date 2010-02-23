Трейдер: инвесторы снова начали проявлять интерес к Украине

Оживление на отечественном фондовом рынке, скорее всего, свидетельствует о возвращении интереса инвесторов к Украине.

Такую точку зрения высказала в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, на украинском рынке акций сегодня наблюдалась достаточно высокая активность. При этом спросом пользовались бумаги как первого эшелона, так и менее ликвидные. Так, продолжилось ралли по банкам. «Укрсоцбанк» и «Райффайзен банк Аваль» прибавили за день по 7,55% и 5,9% соответственно. Большой объем торгов наблюдался в акциях металлургических предприятий. Активно скупались и бумаги энергогенерирующих компаний.

Трейдер также сообщила, что украинский рынок евробондов, наоборот, во вторник пребывал в затишье. Только суверенные бумаги торговались на протяжении сессии, однако к закрытию цены остались неизменными. Некоторые инвесторы фиксировали прибыль по бумагам «Нафтогаза», и к концу дня в них наметился небольшой спад.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 23 февраля, повысился на 1,70% – до 699,73 пункта. Общий объем торгов составил 219 млн. 303 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,63% – до 1793,51 пункта. Общий объем торгов составил 65 млн. 188 тыс. грн.