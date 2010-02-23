Американский фондовый рынок открылся спадом

Ведущие американские фондовые индексы в начале торгов во вторник открылись спадом на фоне пессимистичных настроений инвесторов по поводу восстановления мировой экономики от финансового и экономического кризиса, сообщает РИА Новости.

Напряжение инвесторов вызвано ожиданием доклада об экономической стратегии США, с которым должен выступить перед конгрессом глава Федеральной резервной системы Штатов Бен Бернанке. Индекс DJIA в начале торгов в Нью-Йорке упал на 0,14% - до 10368,87 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 снизился на 0,29% и оказался на уровне 1104,78 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ потерял 0,36% - до 2234,04 пункта. DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций. S&P 500 (Standard and Poor`s 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний. NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.