На зарубежных биржах украинские акции откорректировались

На зарубежных биржах по наиболее ликвидным украинским акциям в ходе сегодняшних торгов наблюдалась коррекция.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее информации, лидером падения во вторник стал производитель железной руды – Ferrexpo, снизившийся на 6,7%. На прошлой неделе по данной бумаге был зафиксирован необоснованно резкий рост, и сейчас инвесторы фиксируют прибыль по данной бумаге, опасаясь падения котировок, объяснила трейдер.

Как отметила И.БАРАБАНОВА, сегодня также значительно просели котировки Cadogan Petroleum – 4,8%, так как и эта бумага демонстрировала резкий рост на прошлой неделе.

В то же время возобновился интерес покупателей к Kernel, который вырос на 1,1% на значительном объеме торгов, добавила трейдер. По ее словам, сегодня также отмечался рост по бумагам «Укрпродукта» – на 1,8%.