Эксперт: игроки украинского рынка продолжают покупать акции

Игроки украинского рынка в ходе вчерашних торгов продолжали покупки акций, не принимая негативные глобальные сигналы всерьез.

Такую точку зрения высказал в комментарии УНИАН глава департамента аналитики компании Astrum Investment Management Юрий БЕЛИНСКИЙ.

По его словам, «вторник продолжил удачную для украинского фондового рынка серию, несмотря на менее оптимистичную торговлю за рубежом из-за разочаровывающих макроданных, поступавших из Европы и США». Аналитик сообщил, что индекс делового климата в Германии вышел ниже ожиданий, на уровне 95,2 пункта, по сравнению с ожидавшимися 96,1 пункта. Эти данные оказывали понижательное давление на европейские рынки весь вчерашний день и были усугублены плохим уровнем потребительских настроений в США на уровне 46 пунктов, вместо ожидаемых 54,6 пункта, подчеркнул Ю.БЕЛИНСКИЙ.

Тем не менее, отметил аналитик, на украинских фондовых площадках во вторник были очевидными покупки в банковском секторе. «Райффайзен банк Аваль» и «Укрсоцбанк» вчера были среди лидеров с ростом на 7,6% и 5,9% до 0,337 грн. и 0,413 грн. за акцию. По словам Ю.БЕЛИНСКОГО, бесспорным лидером дня стал концерн «Стирол» с ростом на 13,3% до 65 грн.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов во вторник, 23 февраля, повысился на 1,70% – до 699,73 пункта. Общий объем торгов составил 219 млн. 303 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,63% – до 1793,51 пункта. Общий объем торгов составил 65 млн. 188 тыс. грн.