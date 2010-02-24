Трейдер: уверенность инвесторов в украинском фондовом рынке растет

Уверенность инвесторов в украинском фондовом рынке в настоящее время растет.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

В частности, считает она, об этом свидетельствует то, что сегодня, несмотря на внешний негативный фон, особого падения на украинских площадках не отмечается.

По словам трейдера, лидером роста на данный момент является «Укртелеком», бумаги которого прибавили 3%. Такой интерес в данной бумаге связан с тем, что инвесторы считают возможной скорую приватизацию компании, полагает И.БАРАБАНОВА. Она добавила, что сейчас в некоторых бумагах, например, концерна «Стирол» и Полтавского ГОКа, где наблюдалось ралли на протяжении последних нескольких дней, продавцы фиксируют прибыль.

И.БАРАБАНОВА отметила, что из ожидаемых новостей сегодня будут обнародованы данные о продажах новых домов в США за январь. Кроме того, состоится выступление главы ФРС Бена БЕРНАНКЕ и в это же время ожидается выступление Министра финансов США Тимоти ГЕЙТНЕРА с докладом о бюджете на следующий год, подчеркнула трейдер.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам вчерашних торгов повысился на 1,70% – до 699,73 пункта. Общий объем торгов составил 219 млн. 303 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи вырос на 1,63% – до 1793,51 пункта. Общий объем торгов составил 65 млн. 188 тыс. грн.