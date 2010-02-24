Эксперт: во вторник наблюдалась определенно негативная динамика

На американских и европейских фондовых биржах во вторник, 23 февраля, наблюдалась определенно негативная динамика из-за разочаровывающей макроэкономической статистики из Европы и США.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

Он отметил, что индекс настроений предпринимателей за февраль, рассчитываемый CESifo Group в Германии, неожиданно снизился до 95,2 пункта, в то время как рынок ожидал увеличения до 96,1 пункта. Также резко снизился индекс оценки текущей ситуации бизнеса в Германии за февраль до 89,8 пункта, вопреки ожиданиям рынка роста до 96,3 пункта.

По словам стратега, катализатором распродаж в США стало резкое падение индекса потребительского доверия в феврале. Индекс упал сразу на 10 пунктов – с 56,5 до 46 пунктов, что показывает существенное ухудшение потребительских настроений. В итоге на фондовом рынке преобладали активные распродажи весь вчерашний день, и рынок закрылся практически на дневных минимумах.

Как сообщил К.ЛИТВИН, на корпоративном фронте во вторник вышли квартальные результаты ряда крупных розничных сетей в США, таких как Home Depot, Macy’s, Sears, Office Depot. Результаты в целом превысили ожидания аналитиков как по доходной части, так и по чистой прибыли. Увеличилась также рентабельность розничных сетей за счет урезания расходов, предпринятых годом ранее. Увеличение рентабельности привело к росту чистой прибыли, которая выросла намного больше выручки.

Стратег подчеркнул, что в целом корпоративные отчеты и прогнозы вчера были умеренно позитивными, однако рынок упал вследствие разочаровывающих показателей потребительских настроений в США за февраль. Индекс DJIA упал во вторник на 1% до 10282 пунктов, индекс S&P 500 потерял 1,2%, закрывшись на отметке 1094 пунктов. По словам К.ЛИТВИНА, небольшой откат индексов после стремительного роста последней недели совпал с его ожиданиями.