Эксперт: опасения о дефолте Украины не имеют оснований

Опасения, что Украина объявит дефолт по государственным обязательствам, не имеют оснований.

Об этом в комментарии УНИАН сказала аналитик инвестиционной компании Dragon Capital Ольга СЛИВИНСКАЯ.

По ее словам, в 2010 г. внешние выплаты по прямому государственному долгу Украины составляют 1,6 млрд. долл. с учетом процентов, также около 1 млрд. долл. предстоит выплатить по долгам, гарантированным государством. В то же время, по словам аналитика, международные резервы НБУ составляют 26,5 млрд. долл., чего вполне достаточно для покрытия указанных сумм.

"Мы также считаем, что в случае необходимости НБУ окажет поддержку государству в рефинансировании ОВГЗ", - отметила О.СЛИВИНСКАЯ.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель Государственной комиссии по регулированию рынков финансовых услуг Виктор СУСЛОВ заявил, что в Украине существует угроза дефолта.

"Основной проблемой остается проблема обслуживания внешних долгов. На протяжении ближайшего года Украина должна погасить около 30 миллиардов долларов внешних долгов", - сказал он. По словам В.СУСЛОВА, Украине "придется добиваться отсрочек, реструктуризации".

Справка УНИАН. По данным Министерства финансов Украины, на протяжении 2009 года сумма государственного и гарантированного государством долга Украины увеличилась в гривневом эквиваленте на 112 млрд. 018,014 млн. грн. (на 59,14%) – до 301 млрд. 428,4 млн. грн., или 37 млрд. 749,33 млн. долл.