Эксперт: Минфину вчера удалось резко снизить доходность ОВГЗ

Министерству финансов Украины на вчерашнем аукционе удалось резко снизить доходность облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) без существенных потерь в объемах размещения.

Такую точку зрения высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик компании Astrum Investment Management Сергей ФУРСА.

Таким образом, по его словам, «Минфин максимально приблизил доходности первичного рынка по среднесрочным бумагам к котировкам вторичного рынка, а кривая доходности первичных размещений приобрела практически плоский вид». Объемы размещения равномерно распределились по выпускам (за исключением пятилетнего выпуска). При этом большая часть поданных заявок осталась неудовлетворенной. При общем объеме спроса в 1,9 млрд. грн. при 48 заявках удовлетворено было только 14. Наибольший объем неудовлетворенного объема спроса пришелся на среднесрочные бумаги.

По мнению С.ФУРСЫ, решительность правительства по снижению доходности на дальнем конце кривой подтверждается фиксацией купонной доходности по новому пятилетнему выпуску на уровне 15%, что на 2,5 пункта ниже, чем по аналогичным бумагам неделей ранее. В результате вчерашний аукцион продемонстрировал, что правительство предпочитает идти на рост доходности и долговой нагрузки по коротким бумагам, нежели по длинным. Это позволит снизить стоимость обслуживания долга, начиная с 2011 года, однако приводит к росту потребности в рефинансировании во втором полугодии 2010 года, что может замедлить темпы снижения доходности ОВГЗ.

Аналитик подчеркнул, что стратегия Министерства финансов остается не до конца определенной. Он отметил, что удовлетворенные заявки вчера находились ниже основного объема рыночного спроса. Характер удовлетворенных заявок указывает на то, что покупки совершались небольшим количеством игроков, и не исключено, что данный спрос носил ситуативный характер, считает С.ФУРСА. В то же время, по его мнению, «снижение доходности при отсутствии явных признаков договорного характера аукциона будет способствовать снижению уровня аппетитов рынка».

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины 23 февраля продало облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на общую сумму 504,7 млн. грн.

В частности, в результате первичного размещения ОВГЗ со сроком 175 дней (средневзвешенный уровень доходности - 22,71%) удалось привлечь 127,16 млн. грн., 231 день (22,94%) – 87,32 млн. грн., 637 дней (24%) – 99,4 млн. грн., 1 092 дня (22,68%) – 188,8 млн. грн., 1 799 дней (15%) – 1,008 млн. грн.

При этом Минфину не удалось провести размещение ОВГЗ со сроком обращения 945 дней и установленной доходностью 20%.