Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,41%

Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 24 февраля, повысился на 0,41% – до 702,58 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 188 млн. 382 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,84% – до 1808,63 пункта. Общий объем торгов составил 44 млн. 509 тыс. грн.