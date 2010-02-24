Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,41%
18:06, 24 февраля 2010Фондовый рынок
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Украинской биржи - на 0,84%
Индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 24 февраля, повысился на 0,41% – до 702,58 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 188 млн. 382 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,84% – до 1808,63 пункта. Общий объем торгов составил 44 млн. 509 тыс. грн.
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