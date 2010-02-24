Эксперт: торги на украинском рынке акций сегодня проходили вяло

Торги на украинском фондовом рынке на протяжении сегодняшней сессии проходили вяло.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

Скорее всего, считает он, «рынки замерли в ожидании данных о продажах новых домов в США за январь, а также выступления главы ФРС Бена БЕРНАНКЕ, которое, по мнению аналитиков, может определить направление движения фондового рынка на несколько недель вперед».

По словам А.НЕСТЕРУКА, лидером роста в среду стал «Укртелеком», прибавивший 5,24%. Торговались также акции концерна «Стирол» и «Центрэнерго», у которых, как и прежде, есть покупатели.

Аналитик также сообщил, что на украинском рынке евробондов сегодня особой активности не наблюдалось. Некоторый интерес был отмечен к бумагам банковского сектора. В частности, евробонды «ПриватБанка» и «Альфа банка Украина» показали хорошую динамику. Суверенные выпуски практически не торговались, и только квазисувереный «Нафтогаз-2014» немного снизился в цене.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 24 февраля, повысился на 0,41% – до 702,58 пункта. Общий объем торгов составил 188 млн. 382 тыс. грн. Индекс Украинской биржи повысился на 0,84% – до 1808,63 пункта. Общий объем торгов составил 44 млн. 509 тыс. грн.