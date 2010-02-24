Фондовый рынок Польши снизился на 0,3%

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 закончил торги в среду на уровне 2233,08 пункта, что на 0,32% меньше вчерашнего закрытия.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, на небольших оборотах на рынке в красной зоне закончили день также другие основные индексы польской биржи.

Общий индекс рынка просел на 0,23%, sWIG80 – на 0,15%, mWIG40 – на 0,25%.

Объем торгов составил около 240 млн. долл. по текущему курсу 2,9 зл./долл.

Как сообщал УНИАН, WIG20 закончил вторник падением на 1,2% после роста на 0,8% в понедельник.