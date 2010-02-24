Astrum: украинские акции растут уже седьмой день подряд

Рост украинских акций продолжается уже седьмой день подряд, сказал в комментарии агентству УНИАН глава департамента аналитики компании Astrum Investment Management Юрий БЕЛИНСКИЙ.

Он подчеркнул, что «впечатляющий рост сегодня продолжился, и среда стала седьмым кряду хорошим днем для украинского фондового рынка». В отличие от вторника, внутридневная динамика торговли походила на динамику европейских рынков: забастовка госслужащих в Греции расширила спрэды между греческими и немецкими облигациям, что обвалило европейские и украинские рынки в начале сессии. Однако «бычья» макростатистика из Европы развернула рынки: новые промышленные заказы в ЕС увеличились на 0,8% в декабре 2009 года, тогда как рынки ожидали сокращения на 1,2%.

По словам Ю.БЕЛИНСКОГО, информация по продажам новых домов вышла в США в момент, когда украинский рынок закрывался, поэтому не оказала эффекта. Данные оказались очень «медвежьими», так как продажи сократились на 11,2%, и еще предстоит выяснить, какое воздействие это окажет на украинский рынок акций в четверг.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в среду, 24 февраля, повысился на 0,41% – до 702,58 пункта. Общий объем торгов составил 188 млн. 382 тыс. грн. Индекс Украинской биржи повысился на 0,84% – до 1808,63 пункта. Общий объем торгов составил 44 млн. 509 тыс. грн.