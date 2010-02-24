Эксперт: на зарубежных биржах украинские бумаги выросли

На зарубежных биржах украинские ценные бумаги сегодня в основном показали рост.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его информации, лидером роста стал Kernel, который прибавил 3,9%. Данные бумаги продолжают массово скупать, и объем торгов по ним превысил 4 млн. долларов. Инвесторы проявляют повышенный интерес к акциям Kernel на новости о поглощении Allseeds.

Как отметил А.НЕСТЕРУК, рост также наблюдался в бумагах Ferrexpo, поднявшихся сегодня на 2%. Таким образом, данная акция немного отыграла вчерашнее падение. Бумаги компании «Мрия» выросли на 8,3% на новостях о том, что компания получила кредит от IFC. При этом существенных объемов торгов по этим акциям не отмечено, так как их ликвидность очень низкая, и в значительной степени котировки по ним остаются индикативными.