ФГИ отменил конкурс по продаже 39,647% акций киевского ЦУМа

Фонд государственного имущества (ФГИ) отменил объявленный ранее приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 39,647% государственного пакета акций ОАО "Киевский центральный универмаг" (ЦУМ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.

По информации пресс-службы, конкурс отменен на основании приказа Фонда госимущества от 23 февраля этого года.

Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 16 декабря 2009 года объявил приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 39,647% госпакета акций ОАО "Киевский центральный универмаг" (ЦУМ). Стартовая цена выставляемого на продажу госпакета составляет 25 млн. 618 тыс. грн.

5 февраля т.г. ФГИ приостановил приватизацию ЦУМа на основании определения Хозяйственного суда Киевской области. 12 февраля суд отменил данное определение.

16 февраля т.г. Фонд госимущества принял решение о возобновлении данного приватизационного конкурса.

Справка УНИАН. ОАО «Киевский центральный универмаг» создано в 1996 году, специализируется на розничной торговле.

39,647% акций компании владеет Фонд госимущества Украины.

Правом собственности на здание ЦУМа (ул. Крещатик) площадью 21,7 тыс. кв. м владеет созданное на его базе ЗАО.