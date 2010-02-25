Эксперты: активность на рынке еврооблигаций вчера была умеренной

Активность на украинском рынке еврооблигаций в среду, 24 февраля, была умеренной.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

Как отмечают аналитики, покупатели вчера интересовались бумагами банковского сектора. В частности, облигации «ПриватБанка» и «Альфа банка Украина» в течение дня росли. Суверенные бумаги практически не торговались, а квазисуверенный «Нафтогаз» незначительно снизился.

Помимо этого, сообщается в обзоре, торги на украинском рынке акций 24 февраля проходили довольно спокойно, так как инвесторы, прежде чем принимать инвестиционные решения, решили дождаться выступления главы ФРС Бена БЕРНАНКЕ и выхода статистики о продаже домов в США за январь. Бумагой дня стал «Укртелеком», который в течение сессии вырос на 5,24%.Также спросом пользовались акции «Центрэнерго», которые к закрытию прибавили 0,5%.

По информации аналитиков, на международных площадках большинство бумаг украинских эмитентов в среду торговалось в зеленой зоне. Лучший результат продемонстрировал Kernel, который вырос на 3,9%. Инвесторы по-прежнему заинтересованы в покупке акций этой компании – объем торгов по ним составил более 4 млн. долларов. Одна из самых ликвидных бумаг -Ferrexpo - закрылась 2%-ным ростом, восстановившись после вчерашнего падения. Акции MAYA выросли на 8,3%, на новостях о финансовой поддержке со стороны IFC. Однако объемы торгов были очень низкими.