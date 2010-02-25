Трейдер: активизация на украинском рынке акций пока не наблюдается

Несмотря на стабилизацию политической ситуации в Украине, активизации на фондовых биржах пока не наблюдается.

Такое мнение высказала в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, в целом торги на отечественном рынке акций сегодня проходят довольно вяло при небольших объемах. В частности, по состоянию на 12:30 объем торгов на Украинской бирже составил 13 млн. 832,929 тыс. грн.

Как отметила трейдер, на протяжении уже нескольких дней активные торги проходят по бумагам Авдеевского коксохимического завода. По ним сегодня по состоянию на 12:30 прошло уже 104 сделки при общем объеме 3 млн. 543,841 тыс. грн. Аналогичный интерес игроки проявляют к бумагам Ясиновского коксохимического завода, по которым уже прошло более 200 сделок при общем объеме 2 млн. 405,761 тыс. грн. Такой интерес к бумагам отечественных коксохимических предприятий обусловлен тем, что инвесторы все больше обращают внимание на смежные с металлургией фундаментально сильные отрасли, считает трейдер.

По информации И.БАРАБАНОВОЙ, из значимых мировых новостей в четверг ожидается отчетность целого ряда крупнейших европейских телекоммуникационных компаний – Deutsche Telekom, France Telecom и Telecom Italia, а также компаний финансового и других секторов экономики.