ФГИ отменил продажу киевского ЦУМа
Фонд государственного имущества (ФГИ) отменил объявленный ранее приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 39,647% государственного пакета акций ОАО "Киевский центральный универмаг" (ЦУМ).
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИ.
По информации пресс-службы, конкурс отменен на основании приказа Фонда госимущества от 23 февраля этого года.
Как сообщал УНИАН, Фонд госимущества 16 декабря 2009 года объявил приватизационный конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 39,647% госпакета акций ОАО "Киевский центральный универмаг" (ЦУМ). Стартовая цена выставляемого на продажу госпакета составляет 25 млн. 618 тыс. грн.
5 февраля т.г. ФГИ приостановил приватизацию ЦУМа на основании определения Хозяйственного суда Киевской области. 12 февраля суд отменил данное определение.
16 февраля т.г. Фонд госимущества принял решение о возобновлении данного приватизационного конкурса.
Справка УНИАН. ОАО «Киевский центральный универмаг» создано в 1996 году, специализируется на розничной торговле.
39,647% акций компании владеет Фонд госимущества Украины.
Правом собственности на здание ЦУМа (ул. Крещатик) площадью 21,7 тыс. кв. м владеет созданное на его базе ЗАО.