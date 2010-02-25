НДУ отзывает иск о незаконности получения ВДЦБ лицензии

Национальный депозитарий Украины (НДУ) отзывает из Окружного административного суда Киева судебный иск относительно незаконности получения ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг» (ВДЦБ) лицензии на осуществление депозитарной деятельности.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НДУ.

По данным пресс-службы, последние шаги ВДЦБ, в частности, открытие корреспондентского счета в НДУ, демонстрируют стремление ВДЦБ привести свою деятельность в соответствие с действующим законодательством Украины.

«В свою очередь НДУ считает возможным также сделать встречный шаг на пути к установлению полноценного сотрудничества с депозитарием ВДЦБ и отзывает свой иск относительно незаконности получения ВДЦБ лицензии на осуществление депозитарной деятельности», – сообщили в пресс-службе Нацдепозитария.

Корреспондентский счет ВДЦБ был открыт в НДУ в январе этого года, Нацдепозитарий открыл свой счет во Всеукраинском депозитарии ценных бумаг в ноябре 2009 года.

Как сообщал УНИАН, Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) в мае 2009 года предоставила ВДЦБ лицензию на осуществление депозитарной деятельности.

Справка УНИАН. ООО «Национальный депозитарий Украины» создано в соответствии с Законом Украины «О Национальной депозитарной системе и особенностях электронного обращения ценных бумаг в Украине» для обеспечения функционирования единой системы депозитарного учета. Договор об основании НДУ подписан Госкомиссией по ценным бумагам и фондовому рынку и Нацбанком Украины в декабре 1998 года.

19 сентября 2006 года ГКЦБФР выдала НДУ лицензию на осуществление деятельности депозитария ценных бумаг сроком на 10 лет. На основании полученной лицензии НДУ начал деятельность в качестве депозитария ценных бумаг.

В апреле 2008 года по инициативе Нацбанка было создано ОАО «Всеукраинский депозитарий ценных бумаг». В состав учредителей вошли Национальный банк Украины, ПФТС, УМВБ и коммерческие банки (всего 22 учредителя). Собрание учредителей ВДЦБ в апреле 2008 года предложило акционерам клирингового депозитария МФС объединиться. Акционеры МФС в конце февраля 2009 года одобрили продажу целостного имущественного комплекса Всеукраинскому депозитарию ценных бумаг.