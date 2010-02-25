Эксперт: фондовые рынки выросли на фоне фоне повышения цен на нефть

Американские и европейские фондовые рынки в среду закрылись ростом котировок на фоне повышения цен на нефть после комментариев Бена БЕРНАНКЕ.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, вчера биржи проигнорировали негативную макростатистику с рынка недвижимости в США, показавшую падение уровня продаж первичной недвижимости в январе на 11,2% до самого низкого уровня за последние 10 месяцев в 309 тыс. Рынок сфокусировался на комментариях председателя ФРС Бена БЕРНАНКЕ о сохранении учетной ставки на текущем уровне 0%-0,25% в ближайшем будущем.

Как считает стратег, «хотя Б.БЕРНАНКЕ и не назвал четкой даты увеличения процентной ставки конгрессменам США, однако улучшение ситуации на рынке труда послужит одним из катализаторов поднятия ставок». Так как базовая инфляция находится на низком уровне, ФРС не будет спешить с окончанием стимулирующих мер и сворачиванием мягкой денежной политики. Комментарии Б.БЕРНАНКЕ ослабили американский доллар, так как низкие процентные ставки делают непривлекательными инвестиции в доллар.

К.ЛИТВИН отметил, что слабый доллар вчера стал катализатором роста цены нефти, которая выросла до 80 долларов за баррель. Вслед за нефтью выросли котировки энергетического, горнодобывающего и промышленного секторов. В итоге индекс DJIA вырос в среду на 0,9% до 10374 пунктов, индекс S&P 500 прибавил 1% до 1105 пунктов, а индекс DAX подрос на 0,2%, закрывшись на отметке 5615 пунктов.