Эксперт: игроки украинского рынка акций ожидают коррекции

Игроки украинского рынка акций в настоящее время ожидают коррекции и не желают рисковать.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его словам, это подтверждается тем, что больших покупок не наблюдается даже в ликвидных бумагах. Игроки украинского фондового рынка сейчас очень вяло реагируют на позитивный новостной фон. Тенденция, наметившаяся в сегодняшних торгах с момента открытия, сохранилась на протяжении всего дня, подчеркнул аналитик.

А.НЕСТЕРУК сообщил, что сегодня вышла статистика по заказам товаров длительного пользования в США, показатели которой оказались лучше прогноза на 1,5%, но при этом выросли лишь продажи транспортных средств. Без учета транспортных средств заказы на товары длительного пользования снизились и оказались на 1,6% хуже ожиданий. Негативная статистика также вышла по безработице и ценам на недвижимость в США.

По словам аналитика, наибольшее количество сделок сегодня проходило по бумагам «Азовстали», а к закрытию рынка эти бумаги слегка упали – на 0,85%, а также «Авдеевского коксохимического завода», но к закрытию эти бумаги тоже показали отрицательное движение, опустившись на 0,48%. В то же время игроки проявили существенный интерес к акциям «Мотор Сичи», которые к закрытию прибавили +0,78%, и Ясиновского коксохимического завода, по которым объем сделок составил почти 4 млн. грн.

А.НЕСТЕРУК считает, что в целом такое поведение можно определить как негативный сентимент, поскольку бумаги банков, которые в последнее время росли довольно активно, сегодня скорректировались вниз, и такая тенденция прослеживается практически по всем акциям.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 25 февраля, повысился на 0,60% – до 706,81 пункта. Общий объем торгов составил 129 млн. 684 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 1,37% – до 1783,93 пункта. Общий объем торгов составил 47 млн. 479 тыс. грн.