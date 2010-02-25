Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,60%
20:03, 25 февраля 2010Фондовый рынок
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Украинской биржи – снизился на 1,37%
Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 25 февраля, повысился на 0,60% – до 706,81 пункта.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.
Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 129 млн. 684 тыс. грн.
Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,37% – до 1783,93 пункта. Общий объем торгов составил 47 млн. 479 тыс. грн.
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