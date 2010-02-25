Индекс ПФТС сегодня вырос на 0,60%

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 25 февраля, повысился на 0,60% – до 706,81 пункта.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 129 млн. 684 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов снизился на 1,37% – до 1783,93 пункта. Общий объем торгов составил 47 млн. 479 тыс. грн.