Фондовый рынок Польши провалился еще на 1,5%

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 третий день подряд закрылся в красной зоне.

Как передает корреспондент УНИАН, котировки «голубых фишек» закрылись на уровне 2198,36 пункта, что на 1,55% ниже вчерашнего закрытия.

Другие индексы биржи также закончили день на минусе. Индекс общего рынка просел на 1,29%, sWIG80 – на 0,74%, mWIG40 – на 0,77%.

Объем торгов составил рекордные для последних дней 590 млн. долл. по текущему курсу 2,95 злотого за доллар.

Как сообщал УНИАН, вчера WIG20 снизился на 0,3% после падения на 1,2% во вторник.

Первый день торгов текущей недели индекс начал повышением на 0,8%.

Справка УНИАН. За прошлую неделю «голубые фишки» подорожали на 0,9% после роста на 0,2% за предыдущую неделю.

В начале февраля WIG20 за дня дня упал на 8%, почти достигнув уровня котировок ноября прошлого года, чем дал основания аналитикам утверждать о начавшейся корректировке на рынке, растущем с февраля 2009 года.