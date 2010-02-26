Фондовый рынок Польши открылся ростом

Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 последний день торгов текущей недели начал ростом.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, на открытии торгов индекс поднялся до 2216,08 пункта с 2198,36 пункта вчерашнего закрытия.

Справка УНИАН. За прошлую неделю «голубые фишки» подорожали на 0,9% после роста на 0,2% в предыдущую.