Фондовый рынок Польши открылся ростом
11:08, 26 февраля 2010Фондовый рынок
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WIG20 поднялся до 2216,08 п.
Главный индекс Варшавской фондовой биржи WIG20 последний день торгов текущей недели начал ростом.
Как передает корреспондент УНИАН в Польше, на открытии торгов индекс поднялся до 2216,08 пункта с 2198,36 пункта вчерашнего закрытия.
Справка УНИАН. За прошлую неделю «голубые фишки» подорожали на 0,9% после роста на 0,2% в предыдущую.
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