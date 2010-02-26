Эксперт: на украинский фондовый рынок пришла коррекция

В четверг, 25 февраля, коррекция прервала семидневный рост украинского рынка акций.

Об этом в комментарии УНИАН сказал глава департамента аналитики компании Astrum Investment Management Юрий БЕЛИНСКИЙ.

По его словам, вчера коррекция произошла на фоне падения европейских рынков. За предыдущую ночь евро ослабило позиции на перспективе понижения суверенных рейтингов Греции агентствами S&P и Moody`s. Это привело к падению цены нефти, которая оттолкнулась от критического уровня сопротивления на уровне 80 долларов за баррель. Снижение нефти надавило на европейские рынки.

Как сообщил аналитик, распродажа получила дальнейшее развитие на негативной статистике из США. Заказы на товары длительного пользования без учета транспортного сектора снизились на 0,6%, в то время как рынок ожидал прироста на 1,2%. Первоначальные заявки по безработице также разочаровали: они выросли до 496 тыс., в то время как экономисты ожидали снижения до 466 тыс.

Ю.БЕЛИНСКИЙ отметил, что все голубые фишки на УБ в четверг упали, за исключением Ясиновского КХЗ (+0,75% до 4,15 грн.) и Мотор Сичи (+0,26% до 1 920 грн.). Одни из лидеров роста последних дней, «Укртелеком» и «Стирол», стали лидерами снижения: рыночные игроки фиксировали прибыли на фоне появления первых признаков коррекции. Эти акции упали на 3,5% и 2,75% до 0,48 грн. и 63,06 грн. соответственно.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 25 февраля, повысился на 0,60% – до 706,81 пункта. Общий объем торгов составил 129 млн. 684 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 1,37% – до 1783,93 пункта. Общий объем торгов составил 47 млн. 479 тыс. грн.