Эксперты: на фондовом рынке вчера господствовал негатив

На украинском фондовом рынке вчера господствовали негативные тенденции, несмотря на позитивную политическую атмосферу, связанную с инаугурацией.

Об этом говорится в аналитическом обзоре инвестиционной компании Phoenix Capital, переданном агентству УНИАН.

По информации аналитиков, наиболее ликвидные бумаги украинских банков, которые значительно выросли за последние несколько дней, в четверг корректировались. Крупные сделки вчера не заключались, а это свидетельствует о том, что участники рынка ожидают коррекции.

Как отмечается в обзоре, больше всего сделок в течение дня заключалось по бумагам «Азовстали», цена на которые к закрытию снизилась на 0,85%. Негативный результат также продемонстрировал Авдеевский коксохим – его акции просели на 0,48%. Инвесторы интересовались бумагами «Мотор Сичи» (+0,78%). Неожиданно высокий спрос был и на акции Ясиновского коксохимического завода.

Аналитики сообщают, что активность торгов украинскими бумагами на иностранных площадках вчера была очень низкой. В частности, Kernel снизился на 1,8%, Astarta прибавила 0,8 % на небольших объемах торгов.

В то же время, говорится в обзоре, в четверг активность торгов на украинском рынке еврооблигаций была довольно высокой. Покупатели снова интересовались бумагами банковского сектора. Облигации «ПриватБанка», «Альфа банка Украина» и ПУМБ закрылись ростом. Также был спрос на суверенные облигации, особенно на краткосрочные. «Нафтогаз» в течение дня рос и к закрытию прибавил четверть пункта.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 25 февраля, повысился на 0,60% – до 706,81 пункта. Общий объем торгов составил 129 млн. 684 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи снизился на 1,37% – до 1783,93 пункта. Общий объем торгов составил 47 млн. 479 тыс. грн.