Трейдер: украинский фондовый рынок открылся ростом всех котировок

Украинский фондовый рынок сегодня открылся небольшим ростом практически всех котировок.

Об этом сообщила в комментарии агентству УНИАН трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина БАРАБАНОВА.

По ее словам, «несмотря на очень небольшое количество сделок, интересом игроков продолжают пользоваться бумаги предприятий металлургической отрасли и смежных с металлургией отраслей». В частности, наибольшее количество сделок сегодня прошло в бумагах Енакиевского металлургического и Авдеевского коксохимического заводов. Однако объемы остались все же на низком уровне: 585 тыс грн. Енакиевскому и 704 тыс грн. Авдеевскому заводу. При этом общий объем торгов на УБ сегодня по состоянию на 12:30 составил 6,8 млн грн.

Такую тенденцию трейдер объясняет умеренно негативным фоном на мировых площадках. В Европе в четверг торги закрылись снижением, негативную динамику показали большинство основных мировых индексов, вследствие чего активизация торгов сегодня не предвидится, отметила И.БАРАБАНОВА. По ее информации, сегодня должны быть опубликованы отчеты банков Erste Group Bank AG и Lloyds Banking Group Plc., а также компании Telecom Argentina.