Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (ГКЦБФР) расширила требования к годовым отчетам эмитентов, сообщили УНИАН в пресс-службе госкомиссии.

Отныне в отчетность эмитентов должна быть включена информация об объемах производства, реализации основных видов продукции, а также оценка ее себестоимости.

По словам председателя ГКЦБФР Сергея ПЕТРАШКО, данные нововведения предоставят возможность инвесторам более обстоятельно анализировать деятельность эмитентов, в которые они инвестируют деньги, применять инструменты Benchmarking (сравнительной оценки с другими компаниями – УНИАН) и пр.

Как отметил С.ПЕТРАШКО, использование гармонизированных классификаторов дает возможность качественно и количественно сравнивать деятельность эмитентов фондовых рынков разных стран.