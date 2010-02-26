В январе произошло три дефолта по выпускам облигаций

В январе текущего года произошло три дефолта по выпускам облигаций со спекулятивными кредитными рейтингами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе украинского рейтингового агентства "Кредит-Рейтинг".

По информации агентства, согласно проспектам эмиссий в январе наступили даты погашения девяти находившихся в обращении и имевших рейтинги облигационных выпусков объемом 179,1 млн. грн., 97% этой суммы приходилось на 8 эмиссий целевых облигаций и 3% – на одну эмиссию процентных облигаций.

Эмитентами было произведено погашение 4 эмиссий объемом 49,6 млн. грн. По двум облигационным выпускам общим объемом 69,2 млн. грн. между эмитентом и кредиторами была достигнута договоренность относительно реструктуризации обязательств. По трем эмиссиям на сумму 60,3 млн. грн. было допущено нарушение сроков погашения.

Как отметили в "Кредит-Рейтинге", все кредитные рейтинги выпусков облигаций, по которым в течение месяца были допущены дефолты, относились к спекулятивной категории рейтинговой шкалы.