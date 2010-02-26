Индекс ПФТС снизился на 0,26%

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 26 февраля, снизился на 0,26% – до 705 пункта. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПФТС.

Согласно сообщению, общий объем торгов на ПФТС составил 107 млн. 170 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи по итогам сегодняшних торгов повысился на 0,77% – до 1797,63 пункта. Общий объем торгов составил 22 млн. 929 тыс. грн.