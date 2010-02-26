Фондовый рынок Польши закончил февраль 4,2%-ным падением

Главный индекс Варшавского фондового рынка WIG20 закончил последний день торгов февраля рекордным 3% плюсом, который, однако не позволил «голубым фишкам» превысить уровень начала торгов уходящего месяца.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, WIG20 закончил пятницу на уровне 2265,01 пунктов, что на 0,9% меньше начала текущей недели и на 4,2% меньше торгов первого дня февраля.

Другие индексы рынка закончили день в зеленой зоне. WIG вырос на 2,00%, sWIG80 - на 0,65%, mWIG40 - на 0,74%.

Объем торгов по текущему курсу 2,9 зл./долл. составил около 480 млн. долларов.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля WIG20 за два дня потерял 8% своей стоимости, чем дал основания аналитикам утверждать о начавшейся коррекции на растущем с февраля 2009 года рынке.

Январь индекс закончил 0,25% минусом.

Справка УНИАН. Польские «голубые фишки» за прошлый год, когда индексы отбились от дна в феврале, подорожали на 33%.