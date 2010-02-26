Эксперт: рост украинского рынка акций сегодня возобновился

Рост украинского рынка акций сегодня возобновился после небольшого перерыва.

Об этом сообщил в комментарии агентству УНИАН стратег компании Astrum Investment Management Константин ЛИТВИН.

По его словам, «на фоне тихой боковой торговой сессии в Европе индекс УБ вырос». При этом индекс ПФТС снова разошелся с общей тенденцией рынка и упал, отметил стратег. Он добавил, что европейские биржи сегодня открылись вверх на бычьем закрытии американских площадок днем ранее, а также на положительной статистике промышленного производства в Японии.

К.ЛИТВИН сообщил, что глобальные рынки ожидают макроновостей, которые выходят в пятницу в США, а также прояснения ситуации с Грецией. «Баланс на рынке кажется достаточно хрупким, и ближайшие дни могут оказать решающее влияние на тенденции ближайших недель», - считает стратег.

По мнению К.ЛИТВИНА, «торговая активность в Украине в пятницу была скромной». Он отметил, что одни из лидеров недели - «Укрсоцбанк» и «Райффайзен банк Аваль» - выросли незначительно, на 0,44% и 0,18% до 0,412 грн. и 0,336 грн. Банк «Форум» решил их «догнать» и вырос на 3% до 8,45 грн., став лидером дня среди голубых фишек, сообщил стратег.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 26 февраля, снизился на 0,26% – до 705 пункта. Общий объем торгов составил 107 млн. 170 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,77% – до 1797,63 пункта. Общий объем торгов составил 22 млн. 929 тыс. грн.