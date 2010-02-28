Эксперт: объем торгов в пятницу был незначительным

Несмотря на некоторую активизацию игроков, объем торгов на украинском фондовом рынке в пятницу, 26 февраля, был незначительным.

Об этом сказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его словам, тенденция, наметившаяся на открытии в пятницу, сохранилась до конца дня, и активных торгов на протяжении сессии не было. А.НЕСТЕРУК, сообщил, что акции банка «Форум» к закрытию прибавили 3% при объеме торгов на уровне более 2,5 млн. грн. Скорее всего, интерес в данной бумаге основан на ожидании собрания акционеров банка, в ходе которого может решиться вопрос о дополнительной эмиссии, считает аналитик.

А.НЕСТЕРУК отметил, что в пятницу активно торговались акции «Лугансктепловоза», которые закрылись повышением на 3,38%. По его словам, рост в данной бумаге основан на новостях о возможной приватизации предприятия.

Как сообщал УНИАН, индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 26 февраля, снизился на 0,26% – до 705 пункта. Общий объем торгов составил 107 млн. 170 тыс. грн.

Индекс Украинской биржи повысился на 0,77% – до 1797,63 пункта. Общий объем торгов составил 22 млн. 929 тыс. грн.