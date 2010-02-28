Пятница на украинском рынке еврооблигаций была активной

Пятница, 26 февраля, на украинском рынке еврооблигаций была довольно активной.

Такое мнение высказал в комментарии агентству УНИАН старший аналитик инвестиционной компании Phoenix Capital Андрей НЕСТЕРУК.

По его информации, особый интерес инвесторы проявили к суверенным и квазисуверенным выпускам. В то же время существенно прибавили в цене евробонды «Нафтогаза», поднявшись почти на 1,5 пункта на больших объемах.

Суверенные выпуски торговались менее активно и немного потеряли в цене к закрытию торгов. В банковском секторе наблюдался спрос на евробонды «Альфа банка Украина» и «Укрэксимбанка», и в ходе торгов эти выпуски тоже подросли.

Помимо этого, сообщил аналитик, активных торгов украинскими акциями на зарубежных площадках в пятницу не наблюдалось. Бумаги Ferrexpo в последнюю неделю демонстрируют повышенную волатильность на достигнутых уровнях, и 26 февраля они прибавили 3,4%. Умеренный интерес игроки проявили к акциям Kernel, что продиктовано новостью о том, что АМКУ разрешил KERNEL HOLDING получить контроль над ALLSEEDS GROUP. Тем не менее, несмотря на активность в данной бумаге, в пятницу торги по ней закрылись на уровне четверга.