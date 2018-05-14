Фондовому рынку угрожают новые испытания

На прошедшей неделе на направление движения рынков ценных бумаг наибольшее влияние оказали действия Федеральной резервной системы (ФРС) США, а также, что уже превратилось в традицию, финансовые проблемы Греции. (Напомним, что на позапрошлой неделе, 18 февраля, регулятор объявил о повышении дисконтной ставки с 0,5% до 0,75%). В свою очередь, указанные факторы непосредственно влияли на курс евро-доллар, который в последнее время имеет немаловажное значение для определения тренда мировых фондовых площадок.

Помимо этого, на прошедшей неделе вышло немало корпоративных отчетов от мировых гигантов, а также данных по макроэкономике США и Европы. В Украине же ситуация дополнилась усилением со стороны инвесторов ожиданий политической стабильности в стране. Накануне Юлия Тимошенко отозвала свой иск к ЦИК, а 25 февраля состоялась инаугурация новоизбранного Президента Виктора Януковича.

По мнению стратега компании Astrum Investment Management Константина Литвина, «ФРС США постепенно начинает сворачивать экстренные программы поддержки экономики и нормализовать ставки, такие как federal funds rate и discount rate. Тем не менее, ФРС не поспешит подымать учетные ставки до тех пор, пока не улучшится ситуация на рынке труда, если только рост базовой инфляции не вынудит ее сделать это раньше. Однако регулятор будет воздерживаться от этого как можно дольше, так как рост ставок приведет к росту стоимости потребительских кредитов, что негативно отразится на экономике. Это также может привести к росту стоимости финансирования дефицита бюджета и рефинансирования текущих долгов».

Как отметил К.Литвин, в понедельник, 22 февраля, торги на международных рынках ценных бумаг проходили в спокойном ключе на фоне отсутствия свежих макро- и политических новостей. «Развивается ситуация с финансовым состоянием Греции: по рынку ходят слухи, что Германия предоставит большую часть помощи, которая оценивается в размере 28 млрд. евро, однако официально об этом станет известно в самый последний момент», - сообщил стратег. У Греции есть капитал для финансирования бюджета до середины марта, напомнил он.

По мнению К.Литвина, среди факторов, влияющих сейчас на состояние рынка, выделяются сильные позиции нефти, цена которой вплотную приблизилась к сопротивлению на уровне 80-83 доллара за баррель. До тех пор, пока нефть будет продолжать идти вверх, западные, российские и украинские фондовые рынки также будут дорожать, прогнозирует стратег. В то же время, темпы роста цены нефти замедляются по мере приближения к уровню технического сопротивления.

Характерно, что украинские фондовые индексы на прошлой неделе демонстрировали более стабильный рост, чем западные. Глава департамента аналитики компании Astrum Investment Management Юрий Белинский объясняет это тем, что местные игроки продолжают доминировать на отечественном рынке и сохраняют оптимизм в условиях, когда отсутствует сильное понижательное давление на зарубежных биржах. Торговая активность на украинских площадках в понедельник была довольно оживленной. При этом лидерами роста среди голубых фишек стали банки.

Украинские фондовые индикаторы в понедельник показали более ощутимый рост, чем американские и европейские. Индекс ПФТС по итогам дня поднялся на 1,93% – до 688,03 пункта. Общий объем торгов составил 43 млн. 126 тыс. грн. Индекс Украинской биржи повысился на 1,65% – до 1764,80 пункта. Общий объем торгов составил 40 млн. 725 тыс. грн.

Во вторник, 23 февраля, расхождение в трендах украинских и мировых бирж усилилось. По итогам дня наш рынок снова показал значительный рост, тогда как на западных площадках произошло падение.

Как считает трейдер инвестиционной компании Phoenix Capital Ирина Барабанова, оживление на отечественном фондовом рынке, скорее всего, свидетельствует об усилении интереса инвесторов к Украине. На украинских площадках во вторник наблюдалась достаточно высокая активность. При этом спросом пользовались бумаги как первого эшелона, так и менее ликвидные. Продолжилось ралли по банкам. Большой объем торгов также наблюдался в акциях металлургических предприятий. Активно скупались и бумаги энергогенерирующих компаний.

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник повысился на 1,70% – до 699,73 пункта. Общий объем торгов составил 219 млн. 303 тыс. грн. Индекс Украинской биржи вырос на 1,63% – до 1793,51 пункта. Общий объем торгов составил 65 млн. 188 тыс. грн.

На западных рынках во вторник сложилась противоположная ситуация. К.Литвин отметил, что на американских и европейских фондовых биржах 23 февраля наблюдалась определенно негативная динамика из-за разочаровывающей макроэкономической статистики из Европы и США. В итоге весь день преобладали активные распродажи, и рынок закрылся практически на дневных минимумах. На корпоративном фронте во вторник вышли квартальные результаты ряда крупных розничных сетей в США, таких как Home Depot, Macy’s, Sears, Office Depot. Их результаты превысили ожидания аналитиков. Стратег подчеркнул, что в целом корпоративные отчеты и прогнозы 23 февраля были умеренно позитивными, однако рынок упал вследствие разочаровывающих показателей потребительских настроений в США за февраль. Индекс DJIA снизился во вторник на 1% – до 10282 пунктов, индекс S&P 500 потерял 1,2%, закрывшись на отметке 1094 пункта.

Среда, 24 февраля, на украинском фондовом рынке была отмечена определенной пассивностью игроков и некоторым снижением объемов торгов. Тем не менее, день снова завершился ростом индексов.

По словам старшего аналитика инвестиционной компании Phoenix Capital Андрея Нестерука, торги на локальных площадках на протяжении сессии в среду проходили вяло. Скорее всего, считает он, рынки замерли в ожидании данных о продажах новых домов в США за январь, а также выступления главы ФРС Бена Бернанке, которое может определить направление движения фондового рынка на несколько недель вперед.

В свою очередь, Ю.Белинский подчеркнул, что впечатляющий рост продолжился, и среда стала седьмым кряду хорошим днем для украинского фондового рынка. В отличие от вторника, внутридневная динамика торговли походила на динамику европейских рынков: забастовка госслужащих в Греции расширила спрэды между греческими и немецкими облигациями, что обвалило европейские и украинские рынки в начале сессии. Однако «бычья» макростатистика из Европы развернула рынки: новые промышленные заказы в ЕС увеличились на 0,8% в декабре 2009 года, тогда как рынки ожидали сокращения на 1,2%.

Индекс ПФТС по итогам торгов 24 февраля вырос на 0,41% – до 702,58 пункта. Общий объем торгов составил 188 млн. 382 тыс. грн. Индекс Украинской биржи повысился на 0,84% – до 1808,63 пункта. Общий объем торгов составил 44 млн. 509 тыс. грн.

К.Литвин отметил, что американские и европейские фондовые рынки в среду также закрылись ростом котировок - на фоне повышения цен на нефть после комментариев главы ФРС Бена Бернанке. По мнению стратега, биржи проигнорировали негативную макростатистику с рынка недвижимости в США, показавшую падение уровня продаж первичной недвижимости в январе на 11,2%, до самого низкого уровня за последние 10 месяцев в 309 тыс. Рынок сфокусировался на комментариях председателя ФРС о сохранении учетной ставки на текущем уровне 0-0,25% в ближайшем будущем.

Как считает К.Литвин, «хотя Бернанке и не назвал четкой даты увеличения процентной ставки конгрессменами США, однако улучшение ситуации на рынке труда послужит одним из катализаторов поднятия ставок». Поскольку базовая инфляция находится на низком уровне, ФРС не будет спешить с окончанием стимулирующих мер и сворачиванием мягкой денежной политики. Комментарии Бернанке ослабили американский доллар, так как низкие процентные ставки делают непривлекательными инвестиции в доллар. Слабый доллар стал катализатором роста цены нефти, которая выросла до 80 долларов за баррель. Вслед за нефтью выросли котировки энергетического, горнодобывающего и промышленного секторов.

В четверг, 25 февраля, ситуация на украинском рынке ценных бумаг изменилась. Индексы сделали разворот и закрылись разнонаправленно. По мнению А.Нестерука, инвесторы ожидали коррекции и не желали рисковать. Это подтвердилось тем, что больших покупок в четверг не наблюдалось даже в ликвидных бумагах. Игроки украинского фондового рынка очень вяло реагировали на позитивный новостной фон. Бумаги банков, которые в последнее время росли довольно активно, в этот день скорректировались вниз, и такая тенденция прослеживалась практически по всем акциям.

Ю.Белинский добавил, что коррекция в четверг произошла на фоне падения европейских рынков. За предыдущую ночь евро ослабил позиции на перспективе понижения суверенных рейтингов Греции агентствами S&P и Moody`s. Это привело к падению цены нефти, которая оттолкнулась от критического уровня сопротивления 80 долл. за баррель. Снижение нефти надавило на европейские рынки акций. Распродажа получила дальнейшее развитие на негативной статистике из США. Заказы на товары длительного пользования без учета транспортного сектора снизились на 0,6%, в то время как рынок ожидал прироста на 1,2%. Первоначальные заявки по безработице также разочаровали: они выросли до 496 тыс., в то время как экономисты ожидали снижения до 466 тыс.

Индекс ПФТС по итогам торгов в четверг, 25 февраля, повысился на 0,60% – до 706,81 пункта. Общий объем торгов составил 129 млн. 684 тыс. грн. Индекс Украинской биржи снизился на 1,37% – до 1783,93 пункта. Общий объем торгов составил 47 млн. 479 тыс. грн.

В пятницу, 26 февраля, разнонаправленное движение на украинских площадках продолжилось. По словам К.Литвина, на фоне «тихой боковой торговой сессии» в Европе индекс УБ вырос. При этом индекс ПФТС снова разошелся с общей тенденцией рынка и упал. Европейские же биржи в ходе последней сессии недели открылись вверх на бычьем закрытии американских площадок днем ранее, а также на положительной статистике промышленного производства в Японии. К.Литвин подчеркнул, что глобальные рынки в пятницу ожидали макроновостей из США, а также прояснения ситуации с Грецией. «Баланс на рынке кажется достаточно хрупким, и ближайшие дни могут оказать решающее влияние на тенденции ближайших недель», - считает стратег.

Индекс ПФТС по итогам торгов в пятницу, 26 февраля, снизился на 0,26% – до 705 пунктов. Общий объем торгов составил 107 млн. 170 тыс. грн. Индекс Украинской биржи повысился на 0,77% – до 1797,63 пункта. Общий объем торгов составил 22 млн. 929 тыс. грн.

Как видим, прошедшая неделя была удачной для отечественного фондового рынка. Индексы в целом показали неплохой рост, а интерес инвесторов к украинских акциям усилился. Остается надеяться, что Президент Виктор Янукович предпримет конкретные шаги по стабилизации экономики страны, и тогда, возможно, фондовый рынок Украины наконец-то станет «тихой гаванью» для зарубежного капитала…

Тем не менее, в краткосрочной перспективе ситуация к концу прошлой недели снова оказалась неясной. Уже после закрытия украинских площадок в пятницу вышли две чрезвычайно важные новости с противоположным зарядом. Так, по пересмотренным данным, ВВП США в четвертом квартале 2009 года вырос на 5,9% (в годовом выражении). Эта новость весьма позитивна, так как предварительные подсчеты по данному показателю свидетельствовали о росте на 5,7%.

Напротив, вторая информация, вышедшая вечером в пятницу, оказалась очень негативной и способной создать новые серьезные проблемы для мировых фондовых рынков. Как сообщило Би-би-си, международное рейтинговое агентство Standard & Poor`s предупредило власти Испании о том, что слабое экономическое положение в стране может не позволить снизить бюджетный дефицит, а это может привести к понижению суверенного рейтинга. По прогнозам агентства, дефицит страны останется на уровне 5% от ВВП до 2013 года. Ранее ряд международных экспертов заявили о том, что в Испании может повториться «греческий кризис».

Указанные две новости, безусловно, окажут сильнейшее влияние на направление движения фондовых рынков в ближайшее время. Однако, помимо этого, на новой неделе ожидается ряд другой важной информации. Начальник отдела арбитражных операций «Брокбизнесбанка» Владислав Стельмах среди наиболее значимых новостей ближайших дней назвал, в частности, следующие: 4 марта решения по процентным ставкам озвучат Центробанк Объединенной Европы и Банк Англии, а 5 марта в США будет опубликован ключевой отчет по рынку труда.

Из всего сказанного можно сделать вывод, что новая неделя на фондовых рынках снова будет непростой, и давать как положительные, так и отрицательные прогнозы сейчас сложно. Но приходится констатировать, что многие аналитики оказались правы: Греция может создать прецедент для других стран. Ситуация в Испании подтверждает такую точку зрения. Благополучие фондовых рынков может подвергнуться новым испытаниям…

Игорь Галычак (УНИАН)